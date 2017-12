Casagrande pede uma chance a Luxemburgo no Corinthians

Em participação especial no programa Extraordinários, do SporTV, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande pede um voto de confiança ao técnico Vanderlei Luxemburgo, sem clube depois que deixou a China e como uma das opções do Corinthians para ocupar o lugar de Oswaldo de Oliveira, demitido no fim do Brasileirão. Os dois treinadores já estiveram em posição invertida no Parque São Jorge, quando Luxemburgo comandava o time alvinegro e deu lugar para seu então auxiliar Oswaldinho no fim dos anos 90.

Para Casagrande, Luxemburgo traria uma motivação diferente ao Corinthians depois de uma temporada fraca. Ele disse: “Eu daria mais uma chance ao Luxemburgo. Ele tem sido criticado faz um bom tempo. Merecidamente. Ele não ganha faz muito tempo. E isso está mexendo com ele. Ele foi o grande treinador da década de 90, o melhor treinador (da época). Ele merecia uma volta”. A diretoria do Corinthians está perdida. O clube vai analisar uma possível resposta positiva de Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional, campeão da Libertadores. Marcelo Oliveira, ex-Atlético-MG, também é um nome possível. Luxa não está descartado.