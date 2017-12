Casagrande se emociona ao falar com filho durante transmissão

A transmissão da Rede Globo da partida entre Corinthians e Caldense contou com um momento emocionante e ao mesmo tempo raro na televisão. Isto porque o comentarista Walter Casagrande falou com o filho Symon, que é goleiro reserva do time mineiro. Na conversa, o ex-atacante corintiano expressou todo o seu orgulho pela trejetória do filho e também ressaltou a ajuda que o garoto deu durante seu combate às drogas.

"Queria dar os parabéns ao Symon pelo esforço que ele tem. Ele fez a escolinha do Zetti todinha. Começou um pouco tarde, mas é muito esforçado, muito focado, sabe o que quer, acompanha todos os campeonatos. Eu estou muito orgulhoso de você, Symon, muito feliz de ver você hoje num banco de uma grande equipe. Eu acho que está sendo muito importante para mim esse seu crescimento e essa força que você está tendo e esse caminho que está tendo. Você me ajudou muito, você sabe disso, pelos problemas que eu tive, você foi muito importante na minha recuperação. E o prêmio que nós estamos tendo é você hoje dentro de um campo de futebol, sendo reserva. O seu tempo vai chegar. Tudo acontece na hora certa e eu tenho certeza que você vai se dar bem. Parabéns, Symon", disse "Casão".

Symon revelou que seu pai, que foi atacante em grandes equipes do País, nunca se opôs à sua ideia de ser goleiro. Pelo contrário, o apoiou em sua escolha. "Ele nunca me cobrou nada do que eu fosse fazer. Sempre incentivou. Independentemente de ser jogador ou qualquer outra área que eu fosse seguir, ele sempre me apoiou."

A conversa completa entre Casagrande e Symon pode ser assistida aqui.