Casemiro diz que 'Neymar sempre será bem-vindo ao Real Madrid'

Depois de Neymar no Paris Saint-Germain, a imprensa espanhola agora se volta para a novela que pode culminar na ida do brasileiro ao Real Madrid. Na zona mista do estádio de Wembley, em Londres, logo depois do empate em 0 a 0 entre Inglaterra e Brasil, o meio-campista madridista Casemiro deixou as portas do Santiago Bernabéu abertas ao atacante.

À rádio espanhola Cadena Cope, Casemiro afirmou que Neymar "será sempre bem-vindo ao Real Madrid. Espero que venha, mas sei que está feliz no seu clube. Estou sempre brincando com ele e brinquei sobre sua possível vinda para o Real Madrid".

Uma semana antes do meio-campista, Sergio Ramos já havia comentado sobre essas especulações e, assim como o brasileiro, também não se opôs ao suposto negócio. "Gosto jogar com os melhores, e, para mim, Neymar é um deles. Talvez fosse um pouco mais fácil para ele que viesse passando pelo PSG, em vez de ir diretamente do Barça para o Real Madrid. Tomara. Acho que ele é um dos melhores do mundo. Mas, no futebol, nunca se sabe, dá muitas voltas e são decisões muito pessoais", opinou o zagueiro à rádio Cadena Ser.

"Eu o considero como um jogador distinto, que faz diferença. Se dependesse de mim, poderia vir em dezembro. Nas vezes em que nos encontramos ele jogou muito bem", completou Sergio Ramos.

A revista local Don Balón publicou neste domingo, 12, que, para ter o camisa 10 do PSG, Florentino Pérez estaria disposta a ceder Gareth Bale e Toni Kroos além de pagar uma quantia em dinheiro ao time francês.