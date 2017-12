Casemiro paga aposta e tem cabelos raspados após a final da Champions

O volante brasileiro Casemiro, um dos destaques do Real Madrid nos 4 a 1 na decisão da Liga dos Campeões diante da Juventus, pagou a aposta que fez com os companheiros de equipe e teve os cabelos raspados ainda no vestiário pelo também brasileiro Marcelo.

“O Marcelo me cortou o cabelo. Ele corta de todos os jogadores já. A razão foi uma promessa, se ganhássemos a Liga dos Campeões. E a promessa foi cumprida” - essas foram as palavras de Casemiro ao passar diante dos jornalistas, após a partida.

O jogador publicou em suas redes sociais o vídeo do momento do corte.

E muito feliz, por sinal - Casemiro fez o segundo gol da vitória do Real Madrid, com um belo chute de fora da área que desviou em um adversário e enganou o goleiro Buffon.

Confira: