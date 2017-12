'Cassião 20m de altura' é eleito o Fera da 10ª rodada do Brasileirão

Pela terceira vez em dez rodadas, um goleiro desbancou um jogador de linha e foi eleito o Fera da rodada. Após anular o ataque do Grêmio em Porto Alegre, Cássio recebeu 39% dos votos e é o grande vencedor da nossa décima enquete.

Chamado pelos torcedores nas redes sociais de "Cassião 20 metros de altura", o corintiano tapou o gol na Arena Grêmio. Além de defender o pênalti batido por Luan, ele também parou um chute de longa distância, uma de dentro da grande área e outra batida da linha da área menor.

Quem foi o #Fera da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 27 de junho de 2017

As intervenções do goleiro foram fundamentais para o time paulista confirmar a vitória por 1 a 0, no último domingo, e abrir quatro pontos de vantagem sobre o Grêmio na liderança do Brasileirão.

Cássio ficou à frente de Alejandro Guerra, do Palmeiras, que recebeu 29% dos votos, Joel, do Avaí, com 25%, e Nikão, do Atlético-PR, com 7%.

Natural de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Cássio foi revelado pelo próprio Grêmio, em 2005. Dois anos depois, foi para o PSV Eindhoven, da Holanda, que o emprestou ao Sparta Roterdã durante a temporada de 2009. Ao final do vínculo com o PSV, acertou sua transferência ao Corinthians, onde chegou após o título brasileiro de 2011 e se tornou peça chave nas principais conquistas seguintes do clube.

No Parque São Jorge, Cássio já se sagrou campeão do Paulistão (2013 e 2017), do Brasileirão (2015), da Libertadores (2012), do Mundial de Clubes (2012) e da Recopa sul-americana (2013). Antes, já havia sido campeão gaúcho (2006) e holandês (2008).

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.