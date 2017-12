Catho usa Ceni como exemplo: 'não aceite uma vaga que não é para você'

A empresa de currículos e recrutamento de profissionais Catho compartilhou em sua página no Facebook um artigo com dicas para carreiras com o título "Não aceite uma vaga que não é para você", dando como exemplo o técnico Rogério Ceni, que ontem foi demitido do São Paulo.

No post, que traz até uma foto de Ceni, a empresa afirma: "Assim como no futebol não se deve começar treinando um time grande, pode não dar certo querer ser chefão em 6 meses".

"Rogério teve pressa ao começar como treinador em um dos maiores times do país e ao assumir um desafio que estava fora do que a carreira dele o preparou para encarar. Apesar de toda a sua grandiosidade como jogador, para continuar brilhando na nova fase, mais aprendizados seriam bem-vindos", diz um trecho do artigo, que pode ser lido aqui.

No Facebook, alguns internautas questionaram a empresa por ter utilizado a imagem de Ceni como exemplo. Confira a explicação da Catho:

A demissão de Ceni fez as redes sociais ferverem neste início de semana.