Cavani e Di María celebram aniversário com festa temática em Paris

Com os jogos consecutivos do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e no Campeonato Francês, Cavani e Di María só conseguiram comemorar seus aniversários na noite desta quinta-feira, dia 22. Os dois nasceram no mesmo dia, 14 de fevereiro, e realizaram uma festa temática em conjunto.

Homenageando seus países, a decoração da festa do atacante e do meia contou com bandeirinhas da Argentina e do Uruguai tanto no bolo quanto no local do evento.

Assim como no aniversário de Neymar, todo o elenco do Paris Saint-Germain foi convidado. Jogadores como Mbappé, Verratti e Draxler, além a mulher do zagueiro Thiago Silva, compartilharam vídeos nas redes sociais. O atacante brasileiro também marcou presença no evento e levou alguns de seus parças.

Hoje Neymar não participou do treino da equipe francesa por estar doente. O próximo jogo do PSG é o clássico contra o Olympique de Marselha, em casa, mas a participação do jogador na partida pelo Campeonato Francês ainda não é certeza. "Espero que esteja bem para treinar amanhã e pronto para domingo. Vamos esperar", disse Emery.

Veja as publicações abaixo: