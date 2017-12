Cavani não vê problema no distanciamento com Neymar: 'Relação profissional'

Se antes Neymar mantinha boa relação com Messi e Suárez dentro e fora dos campos, o mesmo não pode ser dito sorbe Cavani. O uruguaio do Paris Saint-Germain, no entanto, encara a situação com normalidade e não vê problema nisso.

Isso ficou claro na rápida entrevista que ele concedeu ao UOL Esporte, depois da vitória por 4 a 1 sobre o Nantes, do Parque dos Príncipes. Além da distância com Neymar, o uruguaio também falou da decisão do técnico Unaí Emery em colocar o brasileiro como cobrador de pênaltis do clube.

"O Neymar tem seus amigos. Aqui (no PSG) tem seus companheiros, os amigos de muita experiência que são os jogadores de sua seleção (Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves). Assim, acho que não preciso falar, dar conselhos. Os conselhos de minha parte são dados com atitudes, exemplos. Dou o melhor para meus companheiros dentro de campo. Cada um que julgue o que é melhor para o time em campo", declarou Cavani.

"Eu tenho uma relação profissional (com Neymar), algo que acho normal. Posso ter mais afinidade com um companheiro do que outro, pela cultura, por personalidades, mas o importante é que nos respeitamos. Cada um sabe o que precisa fazer para respeitar o outro. Estamos em um momento que cada um tem que respeitar as coisas determinadas dentro de campo, isso é o mais importante", completou.