Cavani iguala recorde de Ibrahimovic como o maior goleador do PSG

Cavani já entrou para a história do Paris Saint-Germain. Antes mesmo do apito final na partida contra o Dijon, o atacante uruguaio balançou a rede e igualou o recorde de Ibrahimovic como o maior goleador da equipe parisiense.

+ Corinthians lança selo comemorativo dos 40 anos do título de 1977

+ Clube da Espanha dará uma camiseta de presente a cada bebê nascido no país

+ Suárez admite que ficou com medo do Barça não o contratar após mordida

Com o feito, Cavani chegou a marca de 156 gols em 226 jogos entre todas as competições que disputou com a camisa do PSG. Ibrahimovic, tem os mesmos números, mas conquistou eles em 180 jogos.

Nas redes sociais, o clube publicou uma homenagem ao jogador. "Ele fez isso! Cavani acaba de igualar o recorde definido por Ibrahimovic ao marcar o seu gol 156 com Paris Saint-Germain!".

Veja o post original: