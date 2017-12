CBF adia final da Copa do Brasil após tragédia com avião da Chapecoense

A CBF decidiu adiar a final da Copa do Brasil após a tragédia com o avião da Chapecoense, que deixou pelo menos 70 mortos.

Em nota, a entidade também postergou as finais da Copa do Nordeste Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-20, marcadas para o dia 30 de novembro e 1º de dezembro, respectivamente.

"A CBF manifesta a sua consternação com as notícias que chegam da Colômbia, dando conta de um acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados, a caminho do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Desde já, manifestamos a nossa solidariedade e direcionamos nossas orações aos passageiros e tripulantes do voo, anunciou."

#ForçaChape