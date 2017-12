CBF adota 10 regras para rivais alcançarem o Corinthians, segundo TV

Na edição desta segunda-feira, 7, do programa "Linha de Passe", da ESPN Brasil, Juca Kfouri anunciou as mudanças que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotará a partir do segundo turno para equilibrar o Campeonato Brasileiro.

De acordo com o jornalista, a entidade irá colocar em prática dez novas regras a partir da 20ª rodada. São elas:

1 - Corinthians inicia o segundo turno com metade da pontuação que terminou o primeiro turno;

2 - Como mandante o Corinthians terá sempre dois jogadores a menos durante todo o jogo;

3 - Cássio terá de jogar com os olhos vendados e as mãos amarradas;

4 - Só serão validados gols do Corinthians se forem de fora da área;

5 - Gols de Jô em clássicos serão anulados imediatamente;

6 - Cada caneta do lateral Guilherme Arana valerá um gol do adversário;

7 - Em caso de pênalti para o Corinthians, o adversário é quem bate;

8 - Em jogos como visitante o Corinthians só poderá fazer gols depois dos 40 minutos do segundo tempo;

9 - O zagueiro Balbuena só poderá atuar se o adversário aceitar;

10 - Vitórias do Corinthians valerão apenas um ponto, e empate, meio ponto.

A fala de Juca, que também foi publicada em seu blog no UOL, obviamente, foi irônica e alguns textos parecidos já vinham circulando nas redes sociais. Enquanto os outros participantes do programa deram risada, como Arnaldo Ribeiro e Gian Oddi, Mauro Cezar Pereira se manteve sério, mas entrou na brincadeira: "Não acha que todos os jogos do Corinthians deveriam ser apitados pelo Amarilla e pelo bandeirinha Pablo, da semana passada?"

Caso você não tenha entendido, Mauro fez referência a Carlos Amarilla, árbitro paraguaio marcado pela polêmica atuação no jogo entre Corinthians e Boca Juniors, que eliminou o time paulista das oitavas de final da Copa Libertadores de 2013; e ao assistente Pablo Almeida da Costa, que invalidou o gol de Jô no empate em 1 a 1 com o Flamengo. Após análise pelas imagens, ficou claro que o atacante estava três metros atrás da linha da bola e o gol foi anulado incorretamente.

Nas redes sociais, alguns espectadores deram risada, enquanto outros não ficaram tão felizes assim com a "gracinha" dele.

#Linha19 Mds ridículo essas "medidas" do Juca Kfouri, alguns segundos perdidos de minha vida — jbbeloi (@jbbeloi) 8 de agosto de 2017

Que papo sonolento esse do Juca Kfouri. — Tiago Lopes (@TiagoLopesDiniz) 8 de agosto de 2017

#linha19 Ai, que tédio! O Juca Kfouri com as suas boutudes do Corinthians! Espero que isso passe logo. — Marcello Werther (@MarcelloWerther) 8 de agosto de 2017

#linha19 Juca Kfouri hj se superou como o + caquético e ridículo "jornalista" esportivo do BR ao ler texto horroroso sobre Corinthians. — Waldja Naire Messias (@NaireWaldja) 8 de agosto de 2017

JUCA KFOURI MITO KKKKKKKK — Jú£¡ö ©é§ä® (@juliocesarbmi) 8 de agosto de 2017

Bah vergonha alheia dessa palhaçada que o juca kfouri tá fazendo no #Linha19!!! Foi-se s época do jornalismo na @ESPNagora... — Imortal do Bonfa® (@imortaldobonfa) 8 de agosto de 2017

Juca kfouri ta se achando engraçado? A q nível chegou o linha de passe — Pedro Vilela (@Phtfvm) 8 de agosto de 2017

O Juca Kfouri ta lendo texto do whatsapp no Linha de Passe, eu desisto. — Regis Braga (@RegisSBraga) 8 de agosto de 2017

#Linha19 Juca Kfouri já foi um jornalista sério.. agora com piadas pra lá de sem graça — Luiz Anversa (@luiz_anversa) 8 de agosto de 2017

#linha19 até nas piadinhas o Juca Kfouri é atrasado. MEU DEUS!!!! — cleber peres (@cleberperes) 8 de agosto de 2017