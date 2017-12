CBF decide adiar jogo da Série B por causa de festa junina; entenda

Os festivos de São João são considerados sagrados em grande parte do Brasil, principalmente na região nordeste. Tanto é que a CBF decidiu adiar o jogo entre Santa Cruz e Figueirense, pela Série B do Campeonato Brasileiro, por causa disso.

A partida, inicialmente marcada para o dia 23 de junho, é na véspera do dia de São João e, em Recife, muitos eventos acontecerão em torno do estádio do Arruda, casa do Santa Cruz. Por causa disso, a confederação justificou que é impossível realizar a partida, que foi adiada para um dia depois, 19 horas.

A notícia acabou sendo comemorada no clube pernambucano, que, além de disputar jogos considerados complicados nas vésperas do duelo com o Figueirense, ainda deixa seus torcedores à vontade para curtir a tradicional festa junina de Recife.