CBF divulga oficialmente 3ª camisa da seleção, que pode custar até R$ 449,90

A Nike lançou oficialmente nesta terça-feira a terceira camisa oficial da seleção brasileira. Com tom verde escuro e os detalhes em dourado, camisa segue o mesmo padrão de desenho da amarela e azul, as camisas 1 e 2, respectivamente, da seleção.

No entanto, este modelo nunca será usado pela equipe nacional em uma partida, já que o estatuto da CBF proíbe a utilização de fardamentos que não sejam das cores da bandeira da entidade, que são as mesmas da do País.

A nova camisa já está à venda no site oficial da marca, nos moldes masculino, feminino e infantil. Para os homens, no entanto, há dois modelos, sendo uma réplica, por R$ 249,90, e a oficial de jogo, por exorbitantes R$ 449,90. Também estão disponíveis o calção e o meião, apenas nos formatos masculinos.