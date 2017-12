CBF tenta evitar punição da Fifa por xingamentos de 'bicha'

A CBF fez um pedido aos torcedores do Cruzeiro na última quinta-feira: a interrupção dos xingamentos de "bicha" aos goleiros adversários.

É que a entidade já foi punida duas vezes em dinheiro pela Fifa pelo mesmo motivo e tem medo de receber outra sanção em relação às partidas da seleção. Uma delas ocorreu no jogo Brasil x Colômbia em setembro, durante as eliminatórias da Copa de 2018. Os xingamentos da torcida ao goleiro Ospina na Arena da Amazônia, em Manaus, custaram 20 mil francos suíços (R$ 71,7 mil) à CBF.

Rogério Ceni é um dos goleiros que já sofreram bastante nas mãos (ou vozes) da torcida do Corinthians.

Em resposta, a CBF diz que esse tipo de vaia é algo "cultural" no Brasil. Só que a Fifa puniu outros 11 países pelas mesmas manifestações, também durante as partidas das eliminatórias. Argentina, Peru e Uruguai, por exemplo, foram multados e advertidos pelos gritos de "puto" (o equivalente de "bicha" em espanhol) feitos por seus torcedores quando o goleiro rival cobrava o tiro de meta.

A seleção do Chile, que foi punida pela Fifa pelas manifestações em seus quatro jogos nas eliminatórias, teve de jogar de portões fechados.

Ouvir a torcida gritar "bicha" para um goleiro adversário não é raro no Brasil. Uma das vezes em que isso aconteceu foi na partida entre Brasil e Iraque nas Olimpíadas do Rio, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília: