Cena forte: jogador do Botafogo quebra a perna e adversário leva só amarelo

Valendo vaga na semifinal da Taça Rio, o Botafogo e o Vasco se enfrentam na tarde deste domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos. Nos três primeiros minutos o clássico já foi marcado por uma lesão feia, João Paulo quebrou a perna e teve que ser substituído pelo volante Marcelo.

Rildo chegou por cima e acertou João Paulo no meio-campo. O vascaíno bate na bola e acaba acertando também o jogador botafoguense. Com João Paulo no chão, se contorcendo em dor, os companheiros de equipe partiram para cima de Rildo, que tomou apenas cartão amarelo do árbitro.

Veja o lance:

Que entrada ABSURDA do Rildo no João Paulo do Botafogo. E só levou amarelo.#FORÇAJOÃOPAULO pic.twitter.com/BblamIKygI — Fail Futebol (@Fail_Futebol) March 18, 2018

Meia alvinegro deixou o campo para atendimento chorando, na maca. Já foi constatado que realmente houve uma fratura. O jogador passará ainda neste domingo por uma cirurgia e deve perder boa parte da temporada.

Acompanhe a reação dos internautas:

mano ainda to boladão com a entrada do rildo... maior parada, acabou com o ano do joão paulo — Felipe Duarte ✠ (@fp_Duartee) March 18, 2018

João Paulo teve fratura na tibia e na fibula e já foi levado ao hospital para cirurgia...E O RILDO SÓ TOMOU AMARELO. — Ibañez da Deprê (@IbanezDepre) March 18, 2018

Essa entrada criminosa do atacante Rildo em cima do meio campista João Paulo. Meu Deus , a ferj é uma vergonha! Vergonha , Vergonha! Patético — Grego (@79656921David) March 18, 2018

A verdade é que o Rildo não foi com vontade de machucar o João Paulo. Eu sou botafoguense e sei disso. O foda é que ele foi imprudente no lance e assumiu o risco de machucar o jogador. Merecia o vermelho por isso. — Bea ⚡ (@Bia_crx) March 18, 2018

O lance do Rildo com o João Paulo foi muito feio, me dá uma puta agonia rever o lance. Amarelo ficou barato demais pro Rildo. Força pro João Paulo — MEU DEUMUS DO CEU DEIXAXWUCITMR (@crvgeira) March 18, 2018

entradas como a do rildo tem que ser punidas msm apos o jogo, isso nao pode ficar assim — Felipe (@_felipejhonatan) March 18, 2018