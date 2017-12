Cenas fortes: na Argentina, árbitro e auxiliares são espancados após partida

Cenas lamentáveis na Argentina: o árbitro de uma partida da quarta divisão e seus auxiliares foram agredidos por torcedores, que ainda dispararam uma bomba caseira contra um dos bandeirinhas. Depois disso, a torcida invadiu os vestiários e espancou o trio de arbitragem.

As imagens, que chamaram a atenção pela violência, ocorreram pouco após a partida entre Juventud de Pergamino e Independiente de Chivilcoy, que jogaram pelas quartas de final do Torneo Federal B, a quarta divisão local. A torcida da casa, diante do risco de eliminação do Juventud, invadiu o campo e partiu pra cima do trio.

+ Caminho para o hexa: veja grupos da Copa e a repercussão na web

+ Veja os grupos mais fortes da Copa do Mundo de acordo com o ranking da Fifa

+ Internautas aprovam russa em sorteio, mas perguntam: 'cadê Fernanda Lima?'

Um pouco antes, a partida havia sido encerrada, aos 45 minutos do segundo tempo, depois de um dos bandeirinhas ter sido atingido pela bomba. As cenas da pancadaria foram gravadas e publicadas nas redes sociais. A polícia não agiu para conter a confusão, e a torcida ainda vandalizou o ônibus do Independiente.

Em uma das imagens feitas no vestiário, após a pancadaria, o juiz aparece sentado em um canto do vestiário, cheio de sangue, e com o uniforme também manchado de sangue. Ele foi diagnosticado com traumatismo craniano.

Veja:

#FederalB No es la guerra. Es es vestuario luego de la agresion a la Terna Arbitral de Juventud Pergamino vs Independiente Chivilcoy pic.twitter.com/5wuJjWzCTd — Ascenso del Interior (@ascensointerior) 30 de novembro de 2017