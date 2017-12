Centurión é denunciado por agressão contra ex-noiva, na Argentina

Se vive um bom momento no Boca Juniors, Ricardo Centurión não pode dizer o mesmo de sua vida fora dos gramados. Na noite desta terça-feira, 23, a ex-noiva do jogador, Melisa Tozzi, foi à Delegacia da Mulher de Quilmes denunciá-lo por violência doméstica.

"Ele estava embriagado, não entende que não quero mais estar com ele e fica agressivo. Foram dois episódios violentos", declarou Melisa, segundo o jornal argentino Olé.

"Decidi denunciá-lo. Me bateu e me tratou mal psicologicamente. Me estilhaçou três dentes e também me enforcou", completou. De acordo com a publicação, após fazer a denúncia, Tozzi estava se dirigindo a um médico legista para realizar exames.

Cedido por empréstimo ao Boca Juniors, Ricardo Centurión ainda pertence ao São Paulo. Com o contrato chegando ao fim, o clube da Bombonera negocia uma possível compra em definitivo com o tricolor do Morumbi. Atualmente, ele se encontra afastado da equipe devido a uma lesão muscular, sofrida no na derrota por 3 a 1 do clássico contra o River Plate, no último dia 14 de maio.