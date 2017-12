30 mil pessoas vão ao Couto Pereira homenagear a Chape; veja vídeos

Assim como a torcida do Atlético Nacional no Atanásio Girardot, palco da primeira partida da final da Copa Sul-Americana, os torcedores do Coritiba lotaram o Couto Pereira para homenagear as 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense.

Cerca de 30 mil pessoas, incluindo torcedores rivais de Atlético-PR e Paraná, foram ao estádio que receberia o segundo jogo da final continental. A noite começou com um ato ecumênico com um reverendo, palavras de um padre e minuto de silêncio, com crianças representando os jogadores da Chape e do Atlético Nacional. Além disso, muitos sinalizadores foram acesos no estádio e os gritos de "Vamo vamo, Chape!" e "É campeão!" ecoaram no Couto Pereira. Veja a seguir os melhores vídeos da festa história em Curitiba.

