Cerro abre estádio que custou 5% do Maracanã e teve torcedores na obra

Um dos clubes mais tradicionais do Paraguai, o Cerro Porteño, inaugurou neste sábado seu novo estádio - cuja construção durou apenas um ano e meio, teve a ajuda de 40 integrantes de uma torcida organizada do clube e custou 5% do gasto na reforma do Maracanã.

Comparativamente, a nova arena custou US$ 22 milhões (cerca de R$ 69 milhões). O novo Maracanã custou cerca de R$ 1,2 bilhão.

O Estádio 'La Nueve Olla', em Assunção, foi erguido no lugar do antigo 'La Olla' e foi apresentado à torcida em um amistoso diante do Boca Juniors, que a equipe local perdeu por 2 a 1. A arena é considerada a mais moderna do Paraguai e, ao contrário do Estádio 'Defensores del Chaco', também pode receber shows além de jogos de futebol.

O fato que chamou a atenção da imprensa mundial foi o de que os torcedores selecionados para a construção e contratados pela diretoria do clube terem apresentado um rendimento, em média, 40% superior ao dos funcionários da construtora contratada para a obra. O rendimento aumentava para 60% a mais em caso de vitória do Cerro no Campeonato Paraguaio, segundo informações da agência AFP.

Os selecionados passaram por um treinamento, por causa da falta de experiência em obras deste porte, e foram incorporados à construção em fevereiro do ano passado.

Outro fato que chamou a atenção no novo estádio paraguaio foi o gramado, totalmente formado por pedaços de grama que sobraram das arenas da Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

Veja o vídeo publicado pelo clube no Twitter mostrando sua nova casa: