César Sampaio é anunciado como novo Executivo de Futebol do Fortaleza

O Fortaleza anunciou o fera César Sampaio como novo executivo de futebol do clube. Volante dos bons, o ex-jogador de 48 anos, que passou pelos quatro grandes de São Paulo, La Coruña, futebol japonês e seleção brasileira, assume o comando do futebol de um time pela terceira vez em sua carreira.

Aposentado como jogador desde 2006, Sampaio passou por duas diretorias de futebol: No Palmeiras, onde ficou entre 2011 e 2012 e conquistou a Copa do Brasil, e no Joiville, entre 2013 a 2015, onde foi campeão da Série B em 2014. Ainda não há data para sua apresentação oficial no clube.