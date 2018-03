César Sampaio, ex-Palmeiras, assina com a ESPN para ser comentarista

O ídolo palmeirense da década de noventa, César Sampaio assinou com a ESPN Brasil para ser comentarista do canal. O ex-jogador vai estrear já nesta sexta-feira, dia 9, ao participar do programa 'Bate Bola Bom Dia' a partir das 10h.

Além dos programas de mesa redonda, como o Resenha ESPN, o volante vai participar também de algumas transmissões de jogos. Neste fim de semana César Sampaio já está escalado para comentar o duelo entre Eibar e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. A partida acontece neste sábado, dia 10, a partir das 9h.

A “ESPN Brasil” já tem outros ex-jogadores em seu elenco. Além de César, fazem parte do quadro Alex, Amoroso, Djalminha, Fábio Luciano, Luizão, Zé Elias e Zetti, além ex-árbitro Sálvio Spinola.