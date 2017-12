A Chapecoense anunciou mudanças em seu escudo, com a inclusão de duas novas estrelas. A estrela branca localizada em cima do distintivo representa o título da Copa Sul-Americana de 2016, concedida pela Conmebol. A segunda estrela aparece dentro da letra 'F' e homenageia as 43 pessoas ligadas ao clube que morreram no maior acidente aéreo da história do esporte.