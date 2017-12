Chape faz amistoso beneficente para encerrar o ano e inaugura pintura

A Associação Chapecoense de Futebol vai encerrar o ano - o mais difícil de sua história - com um amistoso beneficente, nesta sexta, logo mais, às 20h. que vai reunir uma seleção de estrelas, em prol da Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense, a Abravic.

Entre outras personalidades , Tite, Fábio Carille, Rafinha, Willian (Palmeiras), Juan (Flamengo), Fred (Shakhtar Donetsk), Grohe (Grêmio), Rafinha (Bayern de Munique), Deco e Tinga são alguns dos nomes que estarão presentes no jogo beneficente. A partida visa arrecadar fundos para manutenção e ampliação de projetos da associação.

Além dos sobreviventes Alan Ruschel e Jakson Follmann, uma das atrações da Chape na partida é o zagueiro Neto. Recuperado sem a necessidade de cirurgia de uma lesão no ligamento do joelho, ele volta a campo oficialmente.

No jogo, será inaugurado oficialmente o mural em homenagem às vítimas do trágico voo da Chapecoense, que caiu no dia 29 novembro de 2016, causando a morte de 71 pessoas. A pintura, junto dos portões principais da Arena Condá, feita por Paulo Consentino representa o gol que poderia ter acontecido na partida entre Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín, válida pela final da Copa Sul-Americana.

Para o site oficial do clube, o artista disse que se sente lisonjeado em fazer a ação. "É algo único na minha vida. Poder registrar com arte um momento tão grandioso da história da Chapecoense, que foi esse título, e poder criar o “Gol Eterno”, que só pode existir na arte (...), foi um momento grandioso. Muito significativo. Muito emocionante. Passei por momentos de muita emoção durante a preparação do projeto e durante a pintura e estou muito feliz com o resultado e muito feliz pelas amizades que fiz aqui. (...) ter entregado esse mural foi um presente que eu estou dando, mas que estou recebendo também. É uma alegria imensa”, declarou o artista.