Chapecoense fecha parceria e apresenta novo ônibus para temporada

A Chapecoense tem contado com a solidariedade de muitas pessoas e empresas ligadas ou não ao futebol, depois do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas. E nesta quinta-feira o clube apresentou seu novo ônibus, após firmar uma parceria com a fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen. O layout foi definido pela própria equipe catarinense e a entrega está prevista para abril.

“Entregarmos um ônibus foi a forma que encontramos de ajudar a Chapecoense nesse recomeço. Eles sabem que podem contar conosco e que estamos juntos nessa nova etapa”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.

O veículo está sendo preparado e o torcedor pode conferir o veículo em 180°, acessando a página do Facebook do fabricante.