Chapecoense homenageia vítimas em vídeo nas redes sociais

Em vídeo publicado na conta oficial do Twitter, a Chapecoense fez uma homenagem aos jogadores e membros da comissão técnica mortos na tragédia na Colômbia. A gravação foi feita momentos depois do empate em 0 a 0 com o San Lorenzo, que garantiu o time catarinense na final da Copa Sul-Americana. "Que essa seja a última imagem dos nossos guerreiros", colocou o clube na legenda do vídeo.