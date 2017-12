Chapecoense presta solidariedade às vítimas de deslizamentos na Colômbia

As contas oficiais da Chapecoense nas redes sociais tiveram suas fotos de perfil alteradas para prestar solidariedade às vítimas do temporal que ocorreu no sul da Colômbia na última sexta, 31.

As chuvas fizeram com que rios transbordassem, causando deslizamentos e alagamentos. Autoridades no país já confirmaram a morte de mais de 250 pessoas e pelo menos 400 estão feridas.

"Nós da família Chapecoense sabemos o quanto a solidariedade dá força para superar momentos tão difíceis", escreveu a Chape, em referência ao acidente aéreo ocorrido no ano passado quando o time se deslocava à Medellín para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. "Colômbia, nossos corações estão com vocês".

Na homenagem, a logo da Chape ganhou as cores azul, amarelo e vermelho, cores da bandeira colombiana.

"Obrigado, Chape, sabemos que temos vocês e todos os irmãos no Brasil", respondeu um usuário do Facebook ao time. "Quem duvida que o futebol é o esporte mais belo do planeta?", disse outro, no Twitter.

Nós sabemos o quanto a solidariedade dá força para superar momentos tão difíceis. Colômbia, nossos corações estão com vocês! #ForçaColômbia pic.twitter.com/2zZ2gv88KQ — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 2 de abril de 2017

Campeonato Paulista

Quem também prestou solidariedade às vítimas do temporal na Colômbia foi o atacante do Palmeiras, Miguel Borja, na comemoração de seu gol contra o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O colombiano escreveu "Fuerza Mocoa" em uma camiseta por baixo da camisa do clube, e a levantou durante a comemoração.