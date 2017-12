Chapecoense triplica número de sócios e ultrapassa grandes clubes no Facebook

Menos de 24 horas após o acidente, a Chapecoense registrou um aumento de cerca de 7 mil pessoas no programa de sócio-torcedor. E nesta quarta-feira, o total de novas adesões chegou na casa dos 13 mil, segundo informação do departamento de comunicação da equipe. Antes do acidente aéreo, o site de sócio-torcedor indicava um número pouco acima de 5 mil pessoas. Esse expressivo aumento é resultado de uma campanha na internet organizada por fãs e admiradores do time catarinense.

A comoção gerada nas redes também fez a página oficial do clube bombar. Antes do acidente, o Facebook da Chapecoense possuía pouco mais de 300 mil inscritos e agora já ultrapassa 2,2 milhões, superando times como: Fluminense, Botafogo, Bahia e Sport. O clube está próximo do Internacional que possui 2,3 milhões, décimo no ranking em número de inscritos no Facebook entre os clubes brasileiros.