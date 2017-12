'Chapéu' de Lugano leva são paulinos à loucura: 'Quanta técnica'

Depois de uma série de resultados ruins, o São Paulo finalmente conseguiu uma vitória. O triunfo com o Avaí, por 2 a 0, teve, além dos gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo, a volta do zagueiro Lugano ao time titular. O ídolo da torcida não comprometeu, mas um lance em especial chamou atenção de todos. Ao receber a bola de Renan Ribeiro, Lugano matou bonito no peito e tentou dar um chapéu no atacante adversário. O clube, porém, saiu errado e a bola foi para a lateral.

Que técnica do Lugano pic.twitter.com/re2ln8K0YM — Robson Mendes  (@nosboR_10) 23 de maio de 2017

O lance, apesar de cômico, chamou atenção e rendeu elogios de alguns torcedores. Alguns deles, com muito carinho pelo atleta que foi campeão da Libertadores e do Mundial pelo clube, ainda acham que o uruguaio é útil ao time e tem que ser mais utilizado pelo técnico Rogério Ceni no time titular. Confira algumas reações:

Lugano voltou após quase dois meses sem atuar e encerrou sequência de sete partidas do São Paulo sofrendo gols. Zagueiro zagueiro. PONTO! — TRI! CÔ! VÔ! (@tricovo) 23 de maio de 2017

Jogo simples e liderança: Lugano mostrou como pode ser útil ao São Paulo https://t.co/MI8HHLHEIc — Pra sempre São Paulo (@PraSempreSPO) 23 de maio de 2017

@OGrandeSoberano São Paulo vai ser campeão brasileiro com Lugano e aquele zagueiro colombiano que o São Paulo quer! VOCÊS VÃO VER! — RUMO AO HEPTA ⚪⚫ (@Guiih_Pratto14) 23 de maio de 2017

Eu ainda não sei o q Lugano quis fazer ... pic.twitter.com/cnxDCBMgxA — Info Cartola (@infocartola) 23 de maio de 2017

CADA BOLA QUE O LUGANO TIRA A TORCIDA GRITA O NOME DELE E A MIDIA PIRA — Denis Depressão (@denisdadepre) 22 de maio de 2017

Lugano é odiado da mídia pq não dá boi e uns torcedores vão nas ideias dos caras!! Joga muito #UnidosPeloSPFC #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/eX4MwDz8z0 — Sanatório Tricolor (@sanatorio_spfc) 22 de maio de 2017

Lugano ganhou o mundo em 2005 e hoje 12 anos depois contra o Avai. VIBROU MUITO COM A VITORIA. Respeita quem ama o SPFC. Rogerio e Lugano pic.twitter.com/UmsZ3dGXDV — Sanatório Tricolor (@sanatorio_spfc) 23 de maio de 2017

#bbdebate Lugano tem que ser titular e capitão sempre — Rick Pereira (@Rickktwister) 23 de maio de 2017

São Paulo tem a OBRIGAÇÃO de vencer o Palmeiras por mais de 3 gols de diferença e o Lugano tem que enfiar porrada no Felipe Melo. — 2° Lei de Newton (@Alwpy) 23 de maio de 2017