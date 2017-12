E o Atlético? Corinthians contrata 'Robinho' e confunde torcedores

O BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira deve ter deixado muito torcedor corintiano eufórico. Tudo isso por causa de Lucas Pires, lateral-esquerdo de 16 anos que assinou seu primeiro contrato profissional. Porém, não é que Lucas seja a maior promessa do futebol brasileiro, mas porque é muito parecido com Robinho, atacante do Atlético-MG.

Olhando o atleta em ação, já é nítida a semelhança com o "Rei das Pedaladas", mas o que realmente chama atenção é sua foto 3x4 exibida no site da CBF e até mesmo foi levantada a dúvida se o Corinthians não tinha se confundido na hora de enviar a foto do atleta, o que foi negado pelo clube.

Por enquanto "sósia de Robinho", Lucas tem tudo para escrever sua história no futebol e já faz parte da seleção brasileira sub-16.