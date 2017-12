Chapéu no PSG? Clube da 6ª divisão inglesa dá boas vindas a Neymar

As redes sociais são usadas para muita gente se informar, mas também é um lugar em que existe muita zoeira. O modesto North Ferriby United aproveitou o alvoroço dos torcedores do mundo todo falando da provável transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain e "deu um chapéu" no time francês, anunciando a chegada do atacante.

"Bem vindo, Neymar. Nós temos o orgulho de anunciar que nós derrotamos o PSG! A outra notícia é que os ingressos da temporada passaram a custar 2,845,212 milhões de libras", brincou o time, atualmente na sexta divisão da Inglaterra e que sonha em um dia chegar à Premier League.

WELCOME @neymarjr

We are delighted to announce that we've pipped @PSG_inside to the post!

In other news, season passes are now £2,845,212 pic.twitter.com/ArE0kapBCQ — North Ferriby United (@northferribyutd) 3 de agosto de 2017