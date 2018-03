Chegada de Turan a Istambul provoca confusão e polícia usa gás lacrimogêneo

"Não somos terroristas e sim amantes do futebol", gritavam torcedores turcos que estiveram no Aeroporto de Istambul para recepcionar o atacante Arda Turan, emprestado pelo Barcelona ao Istanbul Basaksehir.

Uma discussão entre torcedores acabou provocando uma briga em meio à chegada do jodador, neste sábado, e a polícia tentou controlar o tumulto lançando bombas de gás lacrimogêneo.

Os torcedores resolveram protestar, depois, do lado de fora do aeroporto, gritando que apenas queriam ver o jogador, que nunca chegou a se firmar como titular absoluto do Barça, e que "não eram terroristas".

Veja imagens da confusão: