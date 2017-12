'Cheirinho no ar!' Estádio do Palmeiras provoca Flamengo e leva torcida à loucura

A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo realmente está acirrada. Depois de disputarem ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro de 2016 e serem considerados novamente favoritos a todos os títulos em 2017, o time paulista não perdoou a queda precoce do rival carioca na primeira fase da Libertadores.

Assim que o San Lorenzo marcou o gol da vitória, diversos torcedores que escutavam o jogo pelo rádio vibraram. Simultaneamente a isso, o sistema de som do Allianz Parque, onde o alviverde encarava o Inter pela Copa do Brasil, anunciou: "Cheirinho no ar. Na Argentina, San Lorenzo 2, Flamengo 1", provocando uma grande festa nos mais de 30 mil palmeirenses presentes ao estádio.

A expressão "cheirinho" foi criada pela torcida do próximo Flamengo, que, em 2016, quando o clube se aproximava do rival na classificação do Brasileirão, começou a "sentir o cheirinho do título". Com o título ficando com o Palmeiras, os flamenguistas foram motivo de muitas brincadeiras, o que se repete após o fracasso na Libertadores.