Chelsea tenta reformar estádio mas família vizinha não quer acordo

O Chelsea pretende reformar seu estádio, o Stamford Bridge, para a temporada de 2023-24 a um custo de R$ 4,4 bihões, o que tornaria a casa da equipe inglesa a arena mais cara e moderna de toda a Europa. Os planos, porém, estão ameaçados por conta do desentendimento entre o clube e a família Crosthwaite, que reside numa casa vizinha do local há 50 anos. O caso foi revelado pelo jornal inglês The Sun.

Sob a alegação de que, com a reforma, a residência "ficaria sem receber luz natural", a família, cujo chefe é um bancário aposentado, Nicholas, recusou uma oferta de 1 milhão de libras do clube. A família quer 20 vezes esse valor.

+ Com vitória sobre a Suíça, Holanda é campeã do mundo de futebol na neve

+ Superstição: Mina tira as chuteiras e se apresenta descalço ao Barça; veja

Como não houve acordo até agora, o clube corre o risco de não poder realizar os trabalhos, sob pena de ação judicial ou multas altíssimas, em nome do "direito de receber a luz do sol". A família, inclusive, já tem um ganho numa ação que impede a reforma.

Quem não gostou nada foi o dono do clube, o magnata russo Roman Abramovic, que pode ter que cancelar os planos, mesmo com outras famílias vizinhas já tendo fechado acordo.

+ Clube alemão oferece o nome de seu estádio para contratar Schweinsteiger

Segundo o The Sun, uma das filhas da família Crosthwaite, Rose, mandou uma carta aos conselheiros do Chelsea dizendo que eles "não são contra" a reforma no estádio. Porém, pedem que haja alguma adaptação ou recorte na estrutura da arena na parte que impede o sol de atingir a casa, para que a residência possa receber a luz natural em cinco quartos.

A família alega, por exemplo, que a troca de um setor especial do estádio por 17.000 assentos comuns, no projeto, resolveria o problema. A capacidade da arena é de 60.000 torcedores.