Chico Lang atribui WhatsApp falso a Moisés; jogador tomará 'medidas cabíveis'

Uma imagem de uma suposta conversa de WhastApp do jogador Moisés, do Palmeiras, começou a rolar nas redes sociais nesta terça-feira, 7. No chat, o camisa 10 alviverde pediria que fosse armada alguma justificativa para a tentativa de agressão de Felipe Melo a Clayson, no túnel para os vestiários da Arena Corinthians, no intervalo do último dérbi, vencido pelo alvinegro por 3 a 2, no último domingo, 5.

O print da conversa, contudo, era uma montagem e circulava como piada em grupos do aplicativo de mensagens. Apesar disso, o jornalista Chico Lang publicou em seu Twitter a foto e a creditou ao jogador do Palmeiras. Poucos minutos depois, o próprio Moisés foi em suas redes sociais e denunciou o jornalista.

"Obrigado a todos que me mandaram mensagens. Já estou ciente, tomei as medidas cabíveis e vou falar sobre isso na coletiva de hoje (terça)", publicou o jogador.

Obrigado a todos que me mandaram mensagens. Já estou ciente, tomei as medidas cabíveis e vou falar sobre isso na coletiva de hoje! — Moises Lima (@MoisesLima10) 7 de novembro de 2017

De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, a entrevista coletiva desta terça-feira, 7, será com Tchê Tchê, às 14h30, na Academia de Futebol. Até a publicação da nota, não houve qualquer mudança na programação.

Chico Lang, por sua vez, apagou seu tweet anterior e pediu desculpas ao jogador. "Amigos, fui injusto com Moisés do Palmeiras. Publiquei algo que não é dele. Peço desculpas ao jogador. Fui e enganado pela montagem."

Na suposta conversa, além de pedir a armação de alguma provocação de Clayson a Felipe Melo, o falso Moisés também relata que Tchê Tchê e Borja teriam ficado assustados com a torcida do Corinthians.