Chiellini culpa o espanhol Pep Guardiola por Itália ter ficado fora da Copa

Os jogadores da seleção italiana de futebol não se cansam mesmo de encontrar culpados para o fiasco do time ter ficado de fora da Copa da Rússia - pela primeira vez, em 60 anos, a Itália não vai ao Mundial.

O zagueiro da seleção e da Juventus, Giorgio Chiellini, apontou que o treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, é um dos culpados pela não classificação italiana. Mas o que Guardiola tem a ver com isso? Segundo Chiellini, "o estilo de jogo" do espanhol teria "influenciado negativamente" os defensores da Azzurra.

"Guardiola estragou e arruinou o defensor italiano. Ele é um treinador fantástico com uma mente fantástica, mas os técnicos italianos tentam copiá-lo sem o mesmo conhecimento e, nos últimos dez anos, perdemos a nossa identidade", afirmou, em entrevista ao portal Daily Mail. "O 'guardiolismo' estragou toda uma geração", declarou. "Para voltar à elite mundial, a Itália precisa de novos defensores".

O jogador, de 33 anos, afirmou que não vai assistir a nenhum jogo da Copa do Mundo e que só vai ver os resultados. Já Guardiola não comentou o assunto.