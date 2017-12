Chiellini se junta a grupo de jogadores que doarão 1% do salário para ONG

O zagueiro italiano Giorgio Chiellini anunciou nesta sexta-feira, 29, que aderiu ao projeto Common Goal, liderado pelo meia espanhol Juan Mata, com o qual alguns jogadores doam 1% do salário para fins solidários.

Após a adesão do zagueiro alemão Mats Hummels e das americanas Megan Rapinoe e Alex Morgan à iniciativa, hoje foi o jogador da Juventus que confirmou que "doará um mínimo de 1% do salário a organizações de futebol para o desenvolvimento no mundo todo".

"Aderi ao Common Goal com a esperança de incentivar as novas gerações de jogadores a pensar na responsabilidade social como parte da vida. Nós, jogadores profissionais, temos uma posição privilegiada em comparação com a maioria das pessoas. Acredito que é importante que tenhamos isto em mente e que tentemos apoiar, no que pudermos, os que são menos afortunados que nós", declarou o jogador.

Chiellini, que em abril concluiu doutorado em administração de negócios e também colabora com outras organizações, ressaltou que o importante não é a sua doação ao Common Goal, e sim que os jogadores façam "algo pela sociedade em equipe".

"As nossas doações individuais não vão mudar o mundo, mas todos lado a lado podemos gerar uma grande mudança", sustentou, que também confirmou sua adesão através de um vídeo em sua página no Facebook.

Na opinião de Juan Mata, idealizador da iniciativa, a adesão de Giorgio Chiellini ao projeto "incentivará muitos jovens jogadores a seguirem os seus passos". / EFE