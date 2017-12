Chilenos criam campanha para que atacante termine namoro para 'voltar a jogar'

No mundo dos esportes, já se viu de quase tudo quando o assunto é a paixão e a superstição dos torcedores. Pois agora um grupo de chilenos parece que encontrou o motivo de Alexis Sánchez não estar jogando bem: seu namoro com a modelo Mayte Rodríguez. E eles já fazem uma campanha para o relacionamento acabar.

Através do Facebook, foram criados algumas marchas para os próximos dias. "Depois das derrotas para Paraguai e Bolívia, a torcida e os jornalistas esportivos colocaram a culpa no Vidal e no Sánchez, mas a fúria mesmo foi contra Sánchez e sua namorada, a simpática e belíssima modelo e atriz Mayte Rodríguez, de 28 anos, 'acusada' pelos iracundos torcedores de esvair as forças de Sánchez, gerando baixo rendimento no campo", explicou o jornalista Ariel Palacios, durante participação no "Redação SporTV", dizendo que mais de 50 mil pessoas já aderiram ao ato.

Apesar de estranho, esse tipo de atitude não é novidade na vida de Sánchez. Em novembro de 2014, o jornal chileno "La Cuarta" atribuiu a queda de rendimento ao "excesso de sexo" com a então namorada Laia Grassi.