China 'ataca' até o futebol feminino e brasileira será a mais bem paga do mundo

A China praticamente devastou o futebol brasileiro nos últimos anos, seduzindo inúmeros jogadores que se destacavam por aqui para o país asiático. E agora parece que essa "farra" de dinheiro chegou até o futebol feminino e Cristiane, atacante da seleção brasileira, será a protagonista, já que trocará o Paris Saint-Germain pelo Changchun Zhuoyue, tornando-se a atleta mais bem paga do mundo.

Com 31 anos e muita história no futebol, Cristiane já disputou quatro Olimpíadas com a seleção brasileira, com duas medalhas de prata e sendo a maior artilheira da história olímpica, com 14 gols. Em sua carreira de clubes, ela já passou por quase todas as grandes ligas feminias, como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Suécia e a França, onde joga atualmente.

Porém, agora chegou a hora dela "explorar" mais um lugar no mundo: a China, passando, a partir do meio do ano, a defender o Changchun Zhuoyue, terceiro colocado do último campeonato local. Os valores não foram revelados, mas no acerto entre as partes foi exposto que ela passará a ser a jogadora mais bem paga do mundo.