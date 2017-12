Chineses atacam novamente e oferecem mais de R$ 500 mi por Aubameyang

O Shaghai SIPG, clube do atacante Hulk e que acaba de contratar o meia Oscar, está disposto a pagar 150 milhões de euros (cerca de R$ 506,7 milhões) ao Borussia Dortmund para ter Pierre-Emerick Aubameyang, de acordo com informações do jornal italiano Gazzetta Dello Sport.

Ao atacante, o clube chinês também ofereceu um valor exorbitante, com salários que chegariam a 800 mil euros (R$2,7 milhões), por semana. Ao fim de uma temporada na Ásia, Aubameyang receberia 41 milhões de euros, algo próximo a R$ 138,5 milhões e que representaria o maior salário do futebol, marca hoje que pertence a Tevez (cerca de 40 milhões de euros).

Após a repercursão, o clube alemão declarou que não recebeu proposta dos chineses: "O Borussia Dortmund não tem informação sobre isso e não nos preocupamos com coisas hipotética", afirmou o porta-voz do clube, Sascha Fligge, à agência alemã “DPA”.