Choro de Neymar repercute na web: 'Chorou porque queria jogar no Flamengo'

O Barcelona não conseguiu reverter a vantagem de 3 a 0 da Juventus conquistada no primeiro jogo e deu adeus à Liga dos Campeões. Após o apito final, o que mais chamou atenção foi a tristeza de Neymar, que começou a chorar por causa da eliminação e teve que ser contido por Daniel Alves, seu ex-companheiro que hoje defende o clube italiano.

Nas redes sociais, muita gente ficou sensibilizada com o sofrimento do craque brasileiro, afirmando que ele vai dar a volta por cima na Copa do Mundo de 2018, mas outras pessoas aproveitaram a situação para tirar um sarro de Neymar. Muita gente brincou com a afirmação dada por ele na última semana, que garantiu que tem vontade de jogar no Flamengo um dia. Enquanto os torcedores do rubro-negro sugeriam que ele viesse ao clube agora para disputar a Libertadores, os rivais tiravam onda dizendo que "foi só Neymar falar que queria jogar no Flamengo e já foi eliminado". Confira algumas reações:

se o neymar que é milionário e namora a marquezine tá chorando imagina eu — gabriel (@gabrie10liveira) 19 de abril de 2017

Chora não Neymar, saiu da champions mas pode jogar a liberta aqui pelo Fla! Vem mlk — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) 19 de abril de 2017

neymar chorando pq queria estar no flamengo — Isis (@crfmirielle) 19 de abril de 2017

"O Neymar pensa que fica mais longe do premio de melhor do mundo" Ah Caio Ribeiro, vc n sabe o que é sentir a camisa pelo visto né — Blaugrana (@Bl4ugrana) 19 de abril de 2017

meudeus tem gente na timeline com PENA do NEYMAR — Daniel (@_DANIELs) 19 de abril de 2017

só o Neymar Falar que queria jogar um dia no flamengo já foi eliminado , já está se Acustumando kkkkk — Jawy (@DouglNcimento1) 19 de abril de 2017

Barcelona tem que se livrar desse moleque safado do Neymar. Adora uma confusão e suja a história do clube! — Mário Pravato Junior (@pravato) 19 de abril de 2017

queria que o choro do Neymar fosse esse, mas infelizmente foi de tristeza pic.twitter.com/8hbiFM5K4F — Jean (@jeanbfr7) 19 de abril de 2017

Tá chorando pq Neymar? Quem tem que chorar sou eu que pago busão pra trabalhar!!! — Esquerdinha (@Correa_Bombom) 19 de abril de 2017