Choro do filho de Márcio Araújo comove torcedores: 'Não é só futebol'

O que prometia ser um jogo morno, se transformou em uma das principais partidas desta quarta-feira, 1º. Após ver o Fluminense abrir 3 a 1 e praticamente assegurar a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Flamengo conseguiu o empate por 3 a 3 na reta final do jogo e avançou na competição.

Uma cena que tem chamado a atenção dos rubro-negros nesta quinta, 2, é o choro do filho de Marcio Araújo após o terceiro e decisivo gol flamenguista, marcado por Willian Arão, aos 38 minutos do segundo tempo.

O vídeo foi publicado no Instagram por Ludimila Lopes, mulher do meio-campista do Flamengo. "Não é só futebol! É amor! Paixão!", colocou na legenda da postagem.

