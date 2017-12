Chris Brown ameniza 'guerra' por Marquezine e posta vídeo de Neymar

Um dos assuntos mais comentados na semana foi a crise de ciúmes de Neymar, que não ficou nada feliz com o cantor Chris Brown começar a seguir sua namorada Bruna Marquezine no Instagram. O norte-americano, porém, preferiu não entrar em discussão e "fez as pazes" com o brasileiro ao postar um vídeo do craque do Barcelona e da seleção brasileira dançando ao som de uma de suas músicas.

@neymarjr Uma publicação compartilhada por @chrisbrownofficial em Mar 17, 2017 às 11:29 PDT

Na quinta-feira, o perfil no Instagram "Bomba de Estrelas" publicou que Brown havia seguido as brasileiras Anitta e Bruna Marquezine, o que fez o jogador agir rápido para "marcar território": "Se ele quiser falar com a Bruna, é só me chamar no privado. Segura Chris... Único Brown que eu conheço é o Carlinhos", disse ele, através de um comentário no post.

Chris Brown passou a seguir Anitta e Bruna Marquezine aqui no instagram! Será que o cantor já tá querendo um feat com a poderosa brasileira ou está de olho na namorada do Neymar? #Anitta #BrunaMarquezine #ChrisBrown #BombaDeEstrelas #bomba Uma publicação compartilhada por Bomba De Esttrelas (@bombadeestrelas) em Mar 16, 2017 às 8:14 PDT

Ainda não estou acreditando que o nosso craque @neymarjr veio resenhar no meu post #Neymar #NeymarJr #AquiTemConteudo #BombaDeEstrelas #Cuiaba #Cuiabá #bomba#BrunaMarquezine #ChrisBrown Uma publicação compartilhada por Bomba De Esttrelas (@bombadeestrelas) em Mar 17, 2017 às 7:12 PDT

Depois da postagem apaziguadora do cantor, diversos fãs da dupla se manifestaram nas redes apoiando a atitude dele e pedindo para que os dois atros não briguem.