O recesso de fim de ano de Christian Cueva, do São Paulo, não foi 100% tranquilo. O meia foi flagrado no meio de uma briga após uma festa de fim de ano no distrito de Víctor Larco Herrera, no Peru.

Nas imagens, filmadas às 5 horas da manhã de 29 de dezembro, o jogador está vestido de branco e é contido por outras pessoas.

Confira:

As informações são do Globo Esporte.