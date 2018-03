Chulapa lança marca de cerveja e revela o criador do apelido 'danone'

Aos 43 anos e aposentado desde dezembro do ano passado, Aloisio Chulapa nunca escondeu seu amor por uma cerveja - ou "danone", como ele prefere chamar. Antes era só como apreciador da bebida. Agora, no entanto, o ex-atacante está lançando uma marca da sua própria gelada.

A cerveja recebeu o nome de "Descubra" e vai ser produzida em duas versões, nos estilos Pilsen e APA. Aloísio e a cervejaria Lands Craft-Beer, de Caxias do Sul (RS), fecharam um contrato de um ano. É a Lands que vai ser a responsável por produzir o produto que será distribuído em todo o Brasil e deve começar a chegar em alguns bares já no dia 2 de abril.

O ex-jogador esteve na fábrica para conhecer o maquinário e ver como se produz uma cerveja. Em entrevista ao LANCE!, Aloisio conta que participou da seleção dos estilos. "No começo, eu escolhi um tipo (o estilo Pilsen) entre dez opções. A empresa ficou responsável por escolher o outro tipo que seria produzido. Já bebi bonito as duas, estão uma delícia. Se o Chula gostou, o pessoal vai gostar. Quando eu quiser "danonar", vou juntar um tipo com o outro e tomar os dois juntos. Nem cavalo aguenta! - brincou Aloisio.

Sobre o apelido dado a cerveja, Chulapa também revelou na entrevista quem foi o inventor do "danone", que vem desde a época em que jogava pelo São Paulo. "O Adriano Imperador me falou pela primeira vez: "Bora tomar um danone?". Gostei tanto que fui usando no dia a dia e na internet. Hoje é uma febre", afirma com orgulho.

Cerveja é algo que nunca faltou para Chulapa, nem mesmo nos tempos como jogador: "Nós tomava mesmo (sic), não escondia de ninguém não. Até por isso a gente jogava. Já hoje os caras tomam suco e tem um monte que não joga bola", alfinetou.