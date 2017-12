Chuteira de ouro? Artilheiro recebe troféu de R$ 130: 'Nem tiraram o preço'

Um fato recente deixou em evidência o nível de amadorismo do Campeonato Marfinense de Futebol. Aristide Bancé, do ASEC Mimosas, se consagrou artilheiro do torneio. Na hora de receber o troféu como premiação, porém, teve uma grande frustração e resolveu desabafar nas redes sociais.

"Teria dado mais valor a um prêmio com palavras do que a uma chuteira de ouro desse jeito. Os que me ofereceram o troféu nem tiveram a preocupação em retirar a etiqueta de preço que, lamentavelmente, dizia que ele tinha custado 24.900 francos marfinenses (aproximadamente R$ 135)", escreveu Bancé em sua página oficial do Facebook, destacando que o troféu não era nem mesmo de alumínio.

Por seu desempenho, o atleta bem que merecia um reconhecimento melhor, já que anotou 13 gols e, além da artilharia da competição, ainda levou seu time ao título nacional. Talvez pela frustração com o ocorrido, ele decidiu deixar o time logo após o torneio, se transferindo para o Al-Masry, do Egito.