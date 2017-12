Chuteira dos 25 anos de carreira de Totti vai custar R$ 1.399 no Brasil

O capitão e líder do Roma, o meia-atacante Francesco Totti, ganhou uma edição especial da chuteira Nike Tiempo, sua favorita, em comemoração a seus 25 anos de carreira. O lançamento é limitado a 2.500 pares individualmente numerados - 100 para cada uma das 25 temporadas do italiano como jogador profissional de futebol.

Apenas 32 pares serão vendidos no Brasil, neste link. Cada um custará R$ 1.399.

Totti é conhecido pelo seu amor e lealdade à AS Roma - atuou em todos os seus 25 anos de carreira como jogador defendendo a camisa do clube. Ele é conhecido como "Il Capitano" (o Capitão) e já foi chamado de "o oitavo Rei da capital italiana".

A parte superior da chuteira é revestida de couro macio na cor dourada, em homenagem às conquistas de Totti defendendo as cores da Roma e da Seleção Italiana. Outo detalhe exclusivo da chuteira é uma língua alongada com a inscrição "Aeterno" no seu interior e o numeral romano "X" na sua parte externa, em referência ao número 10 da camisa do jogador e à história antiga da cidade, entre outros detalhes.