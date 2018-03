Vale isso? Chuteira usada por Messi custa R$ 1.499 no Brasil

A Adidas revelou os novos modelos de chuteiras da linha Deadly Strike nesta quarta-feira. Entre os destaques estão os calçados utilizados por Lionel Messi, Thomas Müller e Gareth Bale. O problema, porém, é o preço. No Brasil, a do argentino não sai por menos de R$ 1.499.

Com tons frios, as chuteiras foram feitas em cores como azul-marinho, verde-água e branco. Entre os preços, o valor da chuteira de Messi é o mais elevado, com preços de R$ 1.499. O valor equivale é superior a um salário mínimo e meio no País. Na Europa, os modelos mais caros custam 330 euros, o equivalente a R$ 1.350.

