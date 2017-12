Cidade de Barcelona teve tremor de terra recorde no sexto gol, diz Instituto

A inacreditável virada do Barcelona para cima do Paris Saint-Germain e a consequente classificação às quartas de final da Liga dos Campeões mexeu com a cidade. Literalmente! Segundo o Instituto de Ciências da Terra Jaume Almera, que fica bem próximo ao Camp Nou, foi registrado um tremor de terra recorde para a região logo após o sexto gol da equipe espanhola, que selou a vitória.

De acordo com Jordi Díaz, diretor do instituto, em entrevista ao jornal Marca, em outros lances do jogo já foram registradas trepidações maiores que o normal, mas no momento do gol de Sergi Roberto, ocorreu um abalo sísmico de grau um na escala Richter, o que, apesar de ser recorde para a cidade de Barcelona, é quase que imperceptível pelas pessoas.