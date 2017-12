Ciente de 'insatisfação' de CR7, clube português oferece 'volta para casa'

O Sporting, clube de formação do português Cristiano Ronaldo, aproveitou as notícias sobre sua possível saída do Real Madrid e, em um misto de esperança e brincadeira, tentou seduzir o atacante para "voltar para casa", retornando ao clube que o revelou para o futebol.

"Cristiano, o bom filho volta para casa... Vai demorar muito?", publicou o clube português em seu perfil do Twitter, mensagem acompanhada de um emoticon sorridente e uma fotografia da camiseta do Sporting com o nome de Ronaldo e o número 7.

Meios de comunicação de vários países informam nesta sexta-feira sobre o descontentamento do português perante a acusação de ter sonegado 14,7 milhões de euros da Fazenda espanhola e sua intenção de deixar o Real Madrid. O Ministério Público espanhol o acusa de quatro delitos contra a Fazenda Pública, acusações entre 2011 e 2014 e que supõem uma fraude tributária de mais de 14 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Real Madrid em 2009 procedente do Manchester United e em novembro do ano passado renovou o contrato com o clube espanhol até junho de 2021. O atacante, natural da Ilha da Madeira, se formou no Sporting de Lisboa e deixou a equipe em 2003, com 18 anos.