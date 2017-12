Cinco anos depois, Cássio é 'trolado' ao relembrar defesa histórica da Libertadores

Cinco anos depois da histórica defesa do goleiro do Corinthians, Cássio, na Libertadores de 2012, no chute de Diego Souza, do Vasco, o lance foi recriado no treino do Timão, com cobertura da TV Corinthians, canal oficial do clube no YouTube. O vídeo, depois, foi apagado.

Cássio, no entanto, foi "trolado" pelo colega Carlinhos antes da reprodução do lance, que acabaria confirmando a classificação corintiana diante do Vasco. Quando se aproximava do gol, o atacante Carlinhos deu uma "cavadinha", encobrindo o goleiro e marcando, sem seguir o roteiro original da jogada.

“Carlinhos, vai tomar no c…, filho da p… chuta rasteiro”, esbravejou Cássio, antes de recuperar o bom humor. Confira:

Cássio reproduz sua famosa defesa nas quartas de final da Libertadores 2012. pic.twitter.com/LTCBG9jt3M — Teleco (@Teleco1910) 23 de maio de 2017

Em entrevista, o goleiro relembrou a jogada de 2012, fundamental na conquista histórica daquele ano. “Em um primeiro momento eu achei que dava para dividir a bola, acabei optando por ficar no gol”, explicou.

“Fiquei no gol e fiquei olhando para me posicionar, o Diego Souza vinha em velocidade, quando ele chegou quase perto da área eu me posicionei e esperei. Ele tentou tirar de mim, acho que consegui usar minha envergadura e consegui dar um desvio que tirou a direção do gol”, relembrou Cássio.

Relembre a defesa "original":